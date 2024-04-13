Александр Бельский: «Все попадает прямо в сердце»

Спикер ЗакСа рассказал о выставке в Манеже, посвященной блокадному Ленинграду Председатель петербургского ЗакСобрания Александр Бельский посетил выставку, посвященную героизму Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии