Обвинённый в антисемитизме Маск назвал себя «вдохновлённым евреем»

И заявил, что желает остановить ненависть, порождаемую пропагандойОбвинённый ранее в антисемитизме американский бизнесмен Илон Маск посетил музей концлагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, назвав себя «вдохновлённым евреем».
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