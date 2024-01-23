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Обвинённый в антисемитизме Маск назвал себя «вдохновлённым евреем»

Обвинённый в антисемитизме Маск назвал себя «вдохновлённым евреем»

И заявил, что желает остановить ненависть, порождаемую пропагандойОбвинённый ранее в антисемитизме американский бизнесмен Илон Маск посетил музей концлагерей смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, назвав себя «вдохновлённым евреем».

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