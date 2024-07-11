Один год на существование: Tencent закроет серверы условно-бесплатного шутера Sy...

Один год на существование: Tencent закроет серверы условно-бесплатного шутера SyncedПричины закрытия серверов не назвали, отметив, что у геймеров еще есть время, чтобы “наслаждаться проектом и использовать любые существующие внутриигровые предметы”.
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