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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Один год на существование: Tencent закроет серверы условно-бесплатного шутера Sy...

Один год на существование: Tencent закроет серверы условно-бесплатного шутера Sy...

Один год на существование: Tencent закроет серверы условно-бесплатного шутера SyncedПричины закрытия серверов не назвали, отметив, что у геймеров еще есть время, чтобы “наслаждаться проектом и использовать любые существующие внутриигровые предметы”.

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