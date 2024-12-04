Кадыров предположил, когда закончится спецоперация на Украине

Кадыров: до момента окончания спецоперации на Украине осталось недолго До окончания спецоперации на Украине осталось недолго, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона, трансляция которой велась в его Telegram-канале.
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