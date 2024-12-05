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Советы астронумеролога на 2025 год

Советы астронумеролога на 2025 год

Советы астронумеролога на 2025 год Следующий год мы будем проживать под вибрацией девятки. Суть этого числа очень глубока и многогранна, и мне хотелось бы рассмотреть ее с точки зрения классической, ведической и Таро-нумерологии для того, чтобы сложилась целостная картина.

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