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FiNE NEWS

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Медведев: НАТО остается для России враждебным блоком, который постоянно расширяется

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель партии «Единая Россия», в интервью газете «Южная Осетия» высказался о текущем состоянии и перспективах Североатлантического альянса (НАТО) в отношении России.

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