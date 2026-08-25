Медведев: НАТО остается для России враждебным блоком, который постоянно расширяется

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель партии «Единая Россия», в интервью газете «Южная Осетия» высказался о текущем состоянии и перспективах Североатлантического альянса (НАТО) в отношении России.
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