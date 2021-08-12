Известия: в 2022 году НПФ могут обязать возместить пенсионерам незаконно изъятые накопления

СМИ со ссылкой на подготовленные правительством поправки сообщили, что негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать восстанавливать пенсионные накопления граждан, которые были незаконно перечислены в другие страховые компании.
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