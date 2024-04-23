Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 23 апреля, с 13.30 минут до 16 часов, отключат свет по следующим адресам: п.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 23 апреля, с 13.30 минут до 16 часов, отключат свет по следующим адресам: п.