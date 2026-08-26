When Paris Went Hungry Under Government Food Controls Authored by Daniel J. Smith via The Daily Economy, How does Paris get fed? Frédéric Bastiat famously explained in Economic Sophisms (1845) how market exchange reliably provisioned the (then) million people of Paris with agricultural produce from the countryside that they were able to enjoy "peaceful slumbers.
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