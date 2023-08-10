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Деррик Джонс подпишет однолетний контракт с «Далласом»

Свободный агент Деррик Джонс (26 лет, 196 см) договорился о подписании однолетнего полностью гарантированного контракта с «Далласом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока.

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