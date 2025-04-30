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В ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе со справкой об отсутствии ВИЧ

В ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе со справкой об отсутствии ВИЧ

[ Председатель комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой, согласно которой все иностранные граждане, пересекающие границу Российской […] The post В ГД предлагают обязать мигрантов предъявлять на границе со справкой об отсутствии ВИЧ first appeared on LentaMsk.

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