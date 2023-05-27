В Омске школьник отправил мошенникам 65 тыс. рублей с карты матери

10-летний мальчик стал участником чата в одном из мессенджеров, где было размещено предложение приобрести промокоды для онлайн-игр, в результате школьник перевел все деньги с карты матери мошенникам, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.
10-летний мальчик стал участником чата в одном из мессенджеров, где было размещено предложение приобрести промокоды для онлайн-игр, в результате школьник перевел все деньги с карты матери мошенникам, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.
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