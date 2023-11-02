Обнаружен очень интересный документ, подготовленный кандидатом философских наук Юрием Баранчиком, касающийся международных организаций, занимающихся программами миграции в России.
КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"
Комментарии
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Татьяна Леухина
Вот и задать вопрос , на кого работает господин Хуснуллин, который завозит сотни тысяч мигрантов из Средней Азии, которые и строят то плохо настолько, что дома рассыпаются в первый же год их сдачи, и не засланный ли он, Хуснуллин , казачок? И работать то на стройках мигранты уже не хотят и бегут в другие сферы. А сколько преступлений совершены ими только за последние недели! К ответу всех лоббистов мигрантов!
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21 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Наверняка он за это хорошо получает.
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8 час.
Михаил Еграшин
О плановом геноциде, о чем еще?
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5 час.
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