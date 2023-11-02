КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

Татьяна Леухина

Вот и задать вопрос , на кого работает господин Хуснуллин, который завозит сотни тысяч мигрантов из Средней Азии, которые и строят то плохо настолько, что дома рассыпаются в первый же год их сдачи, и не засланный ли он, Хуснуллин , казачок? И работать то на стройках мигранты уже не хотят и бегут в другие сферы. А сколько преступлений совершены ими только за последние недели! К ответу всех лоббистов мигрантов!