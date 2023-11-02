Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

Обнаружен очень интересный документ, подготовленный кандидатом философских наук Юрием Баранчиком, касающийся международных организаций, занимающихся программами миграции в России.

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Комментарии
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Татьяна Леухина
Вот и задать вопрос , на кого работает господин Хуснуллин, который завозит сотни тысяч мигрантов из Средней Азии, которые и строят то плохо настолько, что дома рассыпаются в первый же год их сдачи, и не засланный ли он, Хуснуллин , казачок? И работать то на стройках мигранты уже не хотят и бегут в другие сферы. А сколько преступлений совершены ими только  за последние недели! К ответу всех лоббистов мигрантов!
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21 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Наверняка он за это хорошо получает.
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Михаил Еграшин
О плановом геноциде, о чем еще?
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