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Американское ТВ раскручивает тему о возможности военного конфликта между США и Китаем за Тайвань

Американское ТВ раскручивает тему о возможности военного конфликта между США и Китаем за Тайвань

Программа «60 минут» CBS на этой неделе не стала посвящать свой эфир 20-летию войны в Ираке. Вместо этого авторы, похоже, стремились помочь втянуть Соединенные Штаты в еще один дорогостоящий конфликт — на этот раз с Китаем.

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