После публикации указа российского президента о гуманитарной поддержке лиц, которые разделяют традиционные российские ценности, в посольство России в Великобритании и в Генеральное консульство в Эдинбурге уже успели обратиться за разъяснениями на предмет возможной эмиграции несколько десятков граждан Соединенного Королевства.
По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию
Комментарии
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Alex Nемо
"...отечественная бюрократия часто оказывается способна утопить и умножить на ноль любое полезное начинание. ...", если оно не приносит лично им дохода в карманы... Этим сказано всё!
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14 час.
Врам Тавризов
К указу Президента РФ надо было бы присоединить все блага, которыми уже пользуются ниши мигранты и их семьи Гуманитарка хороша, но плюс поблажки и льготы от государства куда важнее Поэтому ино люди и выясняют, а что в приложениях к приглашению? Опять прокол в хорошем деле
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5 час.
ВТ
Врам Тавризов
К такому Указу хорошо бы прилагать ответст лицо власти в ранге министра или зам министра, приписанного к нескольким нужным для дела министерствам РФ - чтобы было с кого спросить А без этого будешь бегать по власти и на запросы получать отписки типа мы здесь не при делах, т к люди министра Иванова нам ничего не посылали и мы не в курсе
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4 час.
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