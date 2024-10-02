По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию

"...отечественная бюрократия часто оказывается способна утопить и умножить на ноль любое полезное начинание. ...", если оно не приносит лично им дохода в карманы... Этим сказано всё!

К указу Президента РФ надо было бы присоединить все блага, которыми уже пользуются ниши мигранты и их семьи Гуманитарка хороша, но плюс поблажки и льготы от государства куда важнее Поэтому ино люди и выясняют, а что в приложениях к приглашению? Опять прокол в хорошем деле

ВТ

Врам Тавризов

К такому Указу хорошо бы прилагать ответст лицо власти в ранге министра или зам министра, приписанного к нескольким нужным для дела министерствам РФ - чтобы было с кого спросить А без этого будешь бегать по власти и на запросы получать отписки типа мы здесь не при делах, т к люди министра Иванова нам ничего не посылали и мы не в курсе