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Кутателадзе перешел из «Спартака» в «Родез» из 2-й лиги Франции. Контракт – до 2024 года

Кутателадзе перешел из «Спартака» в «Родез» из 2-й лиги Франции. Контракт – до 2024 года

Нападающий Николоз Кутателадзе, выступавший за «Спартак-2», перешел во французский клуб. О трансфере 21-летнего футболиста объявил «Родез», играющий во втором дивизионе.

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