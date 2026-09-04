Республика Алтай присоединится к регионам с запретом на продажу алкоголя в День трезвости

Всероссийский день трезвости ежегодно отмечают 11 сентября В Республике Алтай 11 сентября будут действовать ограничения на розничную продажу алкогольной продукции.
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