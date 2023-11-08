Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    в первый же день т.е. 7 октября сразу была видна пиндосовская рука! они и своих не пожалели, когда взорвали "близнецо...Разоблачение ЦАХА...
  • Астон Мартин
    Целенаправленное создание хаоса , используется так же в цветных революциях ...но кто то это планирует и почему то пла...Разоблачение ЦАХА...
  • Регина Толстоброва
    Израиль сам убил посетителей выставки. свалили же на палестинцев и хамас.Разоблачение ЦАХА...

И снова громкий теракт. ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата

И снова громкий теракт. ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата

8 ноября погиб депутат Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции (вооружённых сил) ЛНР и бывший глава СЦКК ЛНР генерал-майор Михаил Филипоненко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх