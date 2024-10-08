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Царьград

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"Как на дискотеку": жительницу Кузбасса возмутил облик сотрудника скорой помощи

"Как на дискотеку": жительницу Кузбасса возмутил облик сотрудника скорой помощи

Женщине не понравилось отсутствие форменных брюк на молодом фельдшере.Необычная жалоба на медицинского работника из Новокузнецка появилась в соцсетях.

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