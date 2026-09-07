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Царьград

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Дарья Донцова возмущена нападением собаки на внука в Подмосковье

Дарья Донцова возмущена нападением собаки на внука в Подмосковье

В июле в подмосковном поселке Дубцы на семилетнего внука Дарьи Донцовой напала собака породы акита-ину, из-за чего мальчику наложили 14 швов.

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