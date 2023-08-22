Установлен новый рекорд по выпуску асфальтобетонной смеси

27 июля на 4 этапе М‑12 «Восток» (Муром, Владимирская обл. — Арзамас, Нижегородская обл.) сотрудники участка по производству асфальтобетонных смесей «СУ 910» на АСУ (асфальтосмесительной установке) LINTEC CSM 4000/6 выпустили рекордное количество асфальтобетонной смеси – 3 729 тонн за сутки! Как считает заместитель генерального директора «СУ 910» по техническому обеспечению – главный механик Владимир Кочкин, рекорд стал возможен благодаря грамотно настроенной работе коллектива АСУ, наличию необходимого количества инертных материалов, соблюдению графика поставки минерального порошка, битума, а также безаварийной работе дорожно-строительной техники.