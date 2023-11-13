CS 2 [PRIME] со званием от Silver до Global Elite ✅ МОМЕНТАЛЬНАЯ Доставка После Оплат...

CS 2 [PRIME] со званием от Silver до Global Elite ✅ МОМЕНТАЛЬНАЯ Доставка После Оплаты! Вопросы & Помощь в онлайн чат продавца! Об Аккаунте:✅ Аккаунт имеет Prime Status✅ На аккаунте пройдена калибровка (звание от Silver до Global Elite)✅ Аккаунт создан специально для продажи✅ Вы получите все данные от аккаунта, включая почту.