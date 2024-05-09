В России за коррупцию сажают

Юрий Селиванов

Статья хорошая, правильная. При этом вопрос, - кто воспитал этих мерзавцев такими или они сразу родились злодеями, воспитатели ответят за злодеев. Злодеи жили в вакууме? С кем они общались, кто их подельники, камарилья их изловлена. Пострадавшим людям, копорым они судьбы сломали, как либо компенсируется ущерб и т.д.