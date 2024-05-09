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В России за коррупцию сажают

В России за коррупцию сажают

Об этом не говорят Можно назвать это неким ответом российской правоохранительной и судебной системы сомневающимся  в её способности сажать высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Статья хорошая, правильная. При этом вопрос, -  кто воспитал этих мерзавцев такими или они сразу родились злодеями, воспитатели ответят за злодеев. Злодеи жили в вакууме? С кем они общались, кто их подельники, камарилья их изловлена. Пострадавшим людям, копорым они судьбы сломали, как либо компенсируется ущерб и т.д.
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