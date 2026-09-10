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Царьград

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Dagbladet: Принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии

Dagbladet: Принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии

Наследный принц Дании Кристиан исчез после похорон короля Норвегии Харальда V в Осло. Его отсутствие заметили во время отъезда короля Фредерика X.

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