Europe has a border with South America: Will it use it?

French Guiana, sits on the South American mainland, sharing land borders with Brazil and Suriname. It is also part of the European Union.
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