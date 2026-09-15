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РИА Новый день

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Предприниматель за три года недоплатил налогов на 70 млн рублей

Предприниматель за три года недоплатил налогов на 70 млн рублей

На Ямале предприниматель за три года не доплатил в казну налогов на 70 млн рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было выявлено в Новом Уренгое.

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