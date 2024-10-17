Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • radiofree
    Не мытьём так катанием,англосаксы портят нашу молодежь.И у них это неплохо получается.Хорошо быть кошко...
  • Евгений Алексеенко
    Власть капиталистов погубит страну.Россия — не вахто...
  • radiofree
    При СССР они все жили в своих республиках и не лезли в крупные города,если были то единицы,торговали цветами(грузины)...Россия — не вахто...

Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

Жена Гозмана* арестована за контрабанду культурных ценностей в составе организованной группы

17.10.2024 стало известно, что ещё 3 октября в Москве была задержана Марина Егорова - супруга беглого русофоба, израильского гражданина, члена Общественного совета Российского еврейского конгресса, многолетнего советника Анатолия Чубайса, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" и экс-директора по гуманитарным проектам ОАО "Роснано", экс-зампреда партии "Союз правых сил" и экс-сопредседателя партии "Правое дело", президента Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" и Фонда "Перспектива", соучредителя Конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма" Леонида Гозмана*.

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