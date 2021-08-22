Таблица о рангах: чем примечателен пятый тур чемпионата России по футболу

Пятый тур чемпионата России по футболу обострил борьбу за лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Локомотив» сумел обыграть дома «Краснодар» (2:1), не позволив огорчить себя своему бывшему лидеру Гжегошу Крыховяку, теперь капитану «быков».