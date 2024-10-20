Вампирелла получит фигурку в рамках серии Horror Bishoujo от Kotobukiya В преддверии Нью...

Вампирелла получит фигурку в рамках серии Horror Bishoujo от KotobukiyaВ преддверии Нью-Йоркского Comic Con 2024 и Хэллоуина компания Kotobukiya объявила о пополнении линейки фигурок Bishoujo иконой комиксов ужасов ВампиреллыЧитать дальше → источник.
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