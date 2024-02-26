МЧС: группу туристов спасли в горах Крыма

Сотрудники МЧС спасли группу туристов в горах Бахчисарайского района Крыма. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, у путешественников возникли трудности при спуске по грунтовой дороге.
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