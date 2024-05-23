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Петербургский дневник

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Малышева рассказала россиянам о смертельной опасности распространенной банной привычки

Малышева рассказала россиянам о смертельной опасности распространенной банной привычки

Пить алкоголь при таких температурах нельзя Известный российский терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что пить алкоголь в банях опасно для жизни.

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