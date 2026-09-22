Сладкое детство может обернуться тревожным взрослым возрастом: что говорит наука?

Представьте: вы — ребенок, и перед вами стоит тарелка сладких конфет или печенья. Сегодня это кажется безобидным удовольствием, но новое исследование, опубликованное в журнале учеными Университета Суррея, говорит о том, что детское увлечение сладким может иметь далеко идущие последствия.