Полицейские в Оренбургской области провели рейд по противодействию незаконной миграции

Специалисты отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов ОМОНа Управления Росгвардии по Оренбургской области проверили соблюдение требований миграционного законодательства на четырех крупных строительных объектах города.
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