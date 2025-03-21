Таджики требуют выдавать им квартиры: Диаспора открыто выступила против новых инициатив

Какого х.. он делает в Иркутске? неужели нельзя его просто депортировать э нарушение проживания в РФ. за нарушение конституции РФ. за то, что он глава ОПГ на территории РФ!!!

С

Станислава

Муриват, чурка грязная катись со всеми своими чурками на родину, вот там вам выдадут квартиры. КОГДА ЗАПРЕТЯТ ВСЕ ЭТИ ДИАСПОРЫ, РАЗНОСЧИКИ ВАХАБИЗМА И НЕНАВИСТИ К РОССИ? ДОКОЛЕ РОССИЯ БУДЕТ КОРМИТЬ ВЕСЬ ЭТОТ СБРОД? ДОКОЛЕ БУДУТ НАЖИВАТЬСЯ ПОЛИЦАИ, МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА, ПАСПОРТИСТЫ И ПР. НЕЧИСТЬ, БЕРЯ ВЗЯТКИ С ЧУРОК?