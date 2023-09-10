В Тамбовской области за два дня в выборах поучаствовали 46,18% избирателей

По итогам двух дней выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области приняли участие 168999 избирателей (46,18% от общего числа избирателей, включенных в списки), в том числе 59957 человек проголосовали на дому (16,38% от общего числа).
По итогам двух дней выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области приняли участие 168999 избирателей (46,18% от общего числа избирателей, включенных в списки), в том числе 59957 человек проголосовали на дому (16,38% от общего числа).
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