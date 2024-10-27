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Федоров: объекты инфраструктуры в Запорожской области получили повреждения

Федоров: объекты инфраструктуры в Запорожской области получили повреждения

Объекты инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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