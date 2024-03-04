Французы слово "чебуречная" осилят?

Редкого русского напугает нечто по имени "Эмманюель"Интересно, когда Макрон, этот бабколюб, заявил, что он собирается официально разрешить своим лягушатникам пересечь украинскую границу, он понял, что теперь ему придётся бегать не только от старых бабок, но и от "Кинжала"?Начнут войну получат ответку и фермеры покажутся цветочками.