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Кайсы очракта укучыларны 10 нчы сыйныфка кабул итмәскә мөмкиннәр?

Россия Мәгариф министрлыгы укучыларны 10 нчы сыйныфка кабул итү тәртибен аңлатты.«РИА Новости»га ведомствода хәбәр итүләренчә, буш урыннар булмаганда яки укучы профильле сыйныфка индивидуаль сайлап алуны узмаган очракта мәктәп баланы укырга кертүдән баш тартырга мөмкин.

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