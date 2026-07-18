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Татар-информ

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В Омске открыли памятник Мусе Джалилю

В Омске открыли памятник Мусе Джалилю

Фото: © Айгуль Ахмадишина / «Татар-информ» Утром 18 июля в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы в Омске состоялось торжественное открытие бюста великого татарского поэта, Героя Советского союза Мусы Джалиля.

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