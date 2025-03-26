Дело о краже денег у актёра Этуша закрыли из-за отсутствия состава преступления

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии по факту хищения 28 млн рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша, завершили по причине отсутствия состава преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии