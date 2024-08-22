Оборот столичной пищевой промышленности в первом полугодии 2024 года вырос на 8,7%

В первом полугодии 2024 года пищевая промышленность столицы продемонстрировала значительный рост, ее оборот достиг почти 382 миллиардов рублей, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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