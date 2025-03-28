Еще 9 ограждений «змейка» установят на ж/д переходах в Подмосковье до конца года

В Подмосковье уделяют особое внимание безопасности жителей на железной дороге. В 2025 году в регионе планируют установить девять специальных ограждений типа «змейка» на пешеходных переходах возле станций.
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