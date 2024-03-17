МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Число проголосовавших на выборах в Москве приближается к 4,5 млн Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что почти 4,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 10:00.