WP: Трамп попытается спасти TikTok от запрета в США

Запрет в США социальной сети TikTok постарается предотвратить избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, считают его советники, 12 ноября со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.
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