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Новости Тамбова

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Евгений Первышов возглавил Попечительский совет Тамбовского отделения Русского географического общества

Евгений Первышов возглавил Попечительский совет Тамбовского отделения Русского географического общества

В правительстве Тамбовской области прошло заседание Попечительского совета регионального отделения Русского географического общества (РГО).

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