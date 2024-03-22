Юные новоаннинцы внесли свою лепту в приближение Победы. В Новоаннинском районе ведется непрерывная работа по сбору гуманитарной помощи и изготовлению важнейших предметов для нужд бойцов.
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Юные новоаннинцы внесли свою лепту в приближение Победы. В Новоаннинском районе ведется непрерывная работа по сбору гуманитарной помощи и изготовлению важнейших предметов для нужд бойцов.