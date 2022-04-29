Эксперт Касина рассказала о праве предпенсионеров в России на налоговые льготы

Генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина рассказала, что право на господдержку для предпенсионеров может касаться налоговых льгот, а возникает оно с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.