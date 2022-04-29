Газета.ру

7 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Так уже запрещен ей въезд в Россию на 50 лет. Министр культуры не запретила заодно концерт Курта Кобейна?Министр культуры ...
  • Елена Мамонова
    Почему разрешают выступления этих провокаторов,пора нашим властям запретить им въезд в нашу странуМинистр культуры ...
  • Tania Еременко
    Меня удивляет - да кто они такие, что могут разрешать и запрещать? Надо их хотелки в этом направлениие укоротить !Минфин США разреш...

Эксперт Касина рассказала о праве предпенсионеров в России на налоговые льготы

Эксперт Касина рассказала о праве предпенсионеров в России на налоговые льготы

Генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина рассказала, что право на господдержку для предпенсионеров может касаться налоговых льгот, а возникает оно с момента достижения прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх