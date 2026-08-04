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Аргументы недели

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Надежды Трампа на покладистость Ирана не оправдываются

Надежды Трампа на покладистость Ирана не оправдываются

Этой ночью Иран атаковал очередное грузовое судно, пытавшееся пройти через Ормузский пролив по «южному маршруту», а дроны атаковали север Кувейта.

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