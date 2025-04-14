В Самарской области полицейскими установлен и задержан подозреваемый в приготовлении к разбойному нападению

Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти во время проведения оперативных мероприятий поступила информация о планировании ранее судимым за разбой, незаконный оборот наркотиков и поддельных банковских билетов местным жителем 1975 года рождения нападения на индивидуального предпринимателя – женщину, проживающую в одном из частных домов на территории города.