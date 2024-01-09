Уехавший лифт едва не убил забытую снаружи собаку

В многоэтажке собака едва не погибла после того, как её забыли завести в лифт. На кадрах, снятых камерой наблюдения в подъезде, видно, как хозяйка вместе с поводком вошла в кабину и уехала, оставив питомца снаружи.
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